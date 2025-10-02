シンガー・ソングライターの小田和正さん（78）が、“史上最年長”での全国アリーナツアーを完走。1日に地元・横浜で行われたツアーファイナルには、親交のあるアーティスト仲間たちが続々と駆けつけました。

5月にスタートした小田さんの全国アリーナツアー『明治安田 Presents Kazumasa Oda TOUR 2025「みんなで自己ベスト!!」』は、全国13都市で28公演、延べ31万人を動員。77歳7か月で実施する全国アリーナツアーは、小田さん自身が2年前に打ち立てた記録を更新し、“史上最年長記録”となります。

そして、9月20日に78歳の誕生日を迎えた小田さん。ツアーファイナルの会場となったのは、地元・横浜アリーナ。ライブの直前、小田さんの幼少期の写真も使われたオープニング映像が流れると、1曲目に披露されたのは、1991年の国民的ヒット曲『ラブ・ストーリーは突然に』。すると、大歓声が巻き起こり、観客が一斉に立ち上がるなど、早くも大きな盛り上がりに。

その後のMCでは、小田さんが「ありがとう。“みんなで自己ベスト!!”は本日で終了してしまいます。明日からみんな自己ベストを更新し続けていってください!」と笑顔で挨拶しました。

その後も、『たしかなこと』『その先にあるもの』『言葉にできない』など、小田さんの代表曲を次々に披露。終盤には、新曲でCMのために書き下ろされた『すべて去りがたき日々』を、今回のツアーで初めて披露しました。

そして、アンコールでは小田さんと親交のあるアーティスト仲間たちが次々に登場。JUJUさん、スキマスイッチ、松たか子さん、いきものがかりの水野良樹さん、矢井田瞳さんといった豪華な顔ぶれの登場に、客席からは割れんばかりの拍手と驚きの声が上がりました。その後、アーティストたち全員で披露したのは『キラキラ』。花道を歩きながら歌声を重ね、客席に笑顔と手を振り届けた小田さんたち。続いて『ラブ・ストーリーは突然に』を再び披露。客席が総立ちとなり、華やかなコーラスと小田さんの歌声が重なり合い、圧巻のパフォーマンス。最後は、静かにピアノの前に腰を下ろし、地元・横浜への思いをつづった『my home town』を歌うと、観客の多くが涙をぬぐいました。

アンコールを終えた小田さんは、深々と一礼しながら観客に向かって「また会おうぜ」と力強く叫ぶと大きな歓声が。78歳を迎えたばかりの小田さんが、“史上最年長記録“を更新する全国ツアーを見事完走しました。