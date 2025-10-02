¡Ö¤ó¡ª¡©¡×¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î45ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¶Ã°Û¤ÎµÓÄ¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¼Ì¿¿¤Ü¤±¤Æ¤ë º£Ìë¤â0»þ¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦´Ñ¤Æ¤Í¡¡¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ë¾æ¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¥Ü¥±¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµÓºÙ¤Ã¡×¡Ö¤ó¡ª¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£