¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎÆ£ÅÄ½ßÊ¿¡¢3·³Àï¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤â¡Ä¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÎÏ¥¢¥Ã¥×ÀÀ¤¦
¡¡¢¡¸òÎ®Àï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3·³8¡½1NC¥À¥¤¥Î¥¹¡Ê2Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¢Æ£ÅÄ½ßÊ¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢6²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤òÃúÇ«¤ËÅê¤²Ê¬¤±¡¢Ìµ°ÂÂÇ¡£ÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï140¥¥í¡£¡Ö¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¤¤¹¤®¤ÆÌµÂÌµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÆÁÅç¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£182¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ºÇÂ®148¥¥í¤Î²÷Â®µå¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº¸ÏÓ¤À¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ë22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦85¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢2·³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï1ÅÙ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»û¸¶È»¿Í3·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê41¡Ë¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î´ËµÞ¤ò»È¤Ã¤¿Åêµå¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤òÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¸þ¾å¡£½ÐÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡£»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ëÊÑ²½µå¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾å¤ÎÉñÂæ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¾ò·ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ½ß¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀ©µåÎÏ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂ®¤Ï144¥¥í¤È·è¤·¤ÆÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë½ÐÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÁ°Â¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¡ÖÀ©µåÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°µÅÝ¤¹¤ëÅêµå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë