MAZZEL・NAOYA、蜷川実花とのコラボで妖艶な表情を披露 ビジュアルムービー＆写真公開
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、写真家／映画監督として国内外で高い評価を受ける蜷川実花をディレクターに迎えたビジュアルムービーおよび写真を公開した。
【動画】妖艶！MAZZEL・NAOYA、蜷川実花とコラボレーションしたビジュアルムービー
同作は、SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGに所属するNAOYAの表現者としての新たな一面を引き出すべく制作されたもの。グループ活動時以上に際立つNAOYAの妖艶で繊細な表情と、蜷川による独創的で毒気を孕（はら）んだ色彩美が交錯し、唯一無二の映像作品が完成した。
ビジュアルムービー「NAOYA filmed by 蜷川実花」は、MAZZELのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開中。また、ムービー内で撮影された写真もMAZZELのオフィシャルSNSを通じて発信されている。
NAOYAは近年、全国公開映画やMBS／TBSドラマイズム枠『君がトクベツ』に成瀬一生役で出演するなど、俳優としても活動の幅を広げており注目を集めている。今回のコラボレーションは、アーティストとしてだけでなく次世代を担う表現者としての存在感をさらに印象づける試みとなった。
■MAZZEL・NAOYA コメント
以前から蜷川実花さんの作品を見ていて、「いつかこの世界観に入りたい！！自分が入ったらどうなるんだろう」と思っていたので、待望の待望でした！
もともと華道をしていたこともあって蜷川さんが作り上げるお花の世界観が大好きで、そこに自分が入れたことがすごくすごく嬉しかったです！
撮影中も優しく声をかけてくださって、新しい自分をどんどん引き出して下さいました！
あの世界観に実際に入れた僕は感動しっぱなしでしたし、色と光の力を改めて実感して蜷川さんの素晴らしさに痺れまくりました！
画面を観ている方も絶対に驚いてくださる作品ができたと思います！
今後、この作品がたくさんの方に届くと嬉しいです！
今回学んだことを糧に、表現者としてもっと幅を広げていきたいと思います。
蜷川さんの作品に参加できたことを誇りに思いますし、さらに成長した姿をお見せできるよう頑張ります！
