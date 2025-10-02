¡Ö¡È10·î13Æü¡É¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×Àê¤¤·Ý¿Í¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³èÌö¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤òÍ½ÁÛ¡ª¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤«¤â¡×
9·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀê¤¤·Ý¿ÍLove Me Do¤³¤È¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÊÀê¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÂçÃÀÍ½ÁÛ¤ÎÁ´ÍÆ
ÈÖÁÈÆâ¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤Ã¤¿¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë±¿Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂÇÀÊ¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢½ÐÎÝ¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÅê¤²¤ëÊý¤Ç¤Ï¡È¸å¤í¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¡É´¶¤¸¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀï½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍ½¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡Ë¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂçÃÀÍ½¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀî粼½¡Â§¤Ï¡Ö½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬10·î13Æü¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢³Î¼Â¤Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÆü¤Î±¿Àª¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½¸À¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ë