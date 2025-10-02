【UEFAチャンピオンズリーグ】バルセロナ 1−2 パリ・サンジェルマン（日本時間10月2日／エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス）

【映像】世界騒然の「異常なドリブル」

世界中が騒然とした。バルセロナのFWラミン・ヤマルが、衝撃的なドリブル突破を披露したのだ。

日本時間10月2日、バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第2戦でパリSGと対戦。惜しくも1ー2で敗れたが、開始早々の2分に18歳にして背番号10を背負う神童ヤマルが異次元の突破を見せていた。

右サイドのタッチライン沿いでボールを受けたヤマルは、DFヌーノ・メンデスを背負ってキープし、ラインのギリギリでボールを残してからドリブル開始。メンデスとFWブラッドリー・バルコラの間を突き進んでいく。PSGが粘り強く対応してきたことで、一度は縦への突破をキャンセルし、バルコラと正面での1対1の状況を作る。

シザースからの右方向のドリブルでかわすと、すぐさまMFヴィティーニャが挟み込んできたが、鋭いマルセイユ・ルーレットで2人の間を突破。再びメンデスがカバーに来ていたが、左足アウトサイドを使ったキレのあるカットインで抜き去ると、ボックス内へのスルーパスでチャンスを作った。

延べカウントだと5人抜きという衝撃ドリブルには、解説・野口幸司氏も「やはりヤマルは、こういう苦しい中でもうまく掻い潜ってチャンスメイクしますんで、彼が戻ってきたことはバルセロナにとって大きいですよね」とコメントした。



このプレーに世界中のファンがリアクション。SNSは「もはや異常」「なんてこった」「この18歳はうますぎる」「世界最高」「この人は普通じゃない」「歴史上でも数少ない選手の一人。彼の足にボールが触れると、たとえそれが中盤であってもゴールチャンスになる」「もはやショー」「2026年のバロンドールは君だ」「敵を振り回した」「なんてことだ」「意味がわからん」「頭の中で想像するどんなことでもできるという点で、ネイマールに最も近い」など騒然とした。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

