【MLB】ドジャース8ー4レッズ（10月1日・日本時間10月2日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、ベンチに向けて“話題のポーズ”

10月1日（日本時間10月2日）に行われたナ・リーグ ワイルドカードシリーズ2回戦、ロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が塁上であげた“雄叫び”が話題となっている。

6回裏・1死一、三塁の場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、レッズ3番手のニコラス・マルティネスに対し、初球から4球連続でファウルとなると、その後、内外のボール球を見送ってカウント2-2とした上で、7球目、やや外寄り、低めいっぱいのところへと投じられた131km/hのチェンジアップを上手く捉えて右方向へと転がす一打に。

これが瞬く間に一、二塁間を破ると、その間に三塁走者のキケ・ヘルナンデスが生還、すると大谷は、到達した一塁塁上で、両手を力強く振り上げながら「カモン！」と雄叫びをあげる姿を披露。大谷の勝利への執念と気迫を感じさせるひとコマとなった。こうした大谷の一撃と、塁上でのパフォーマンスに、ファンからは「出た！」「カモーン」「ガチモードやん」 「痺れるな」「WBCのやつ」「絶対負けられない時のやつ」「大谷さんがチームを引っ張ってるってことだよな」「この場面だけでMVPモノですわ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、昨年行われたニューヨーク・ヤンキースとのWS（ワールドシリーズ）第1戦でも、第4打席でWS初ヒットを放った際に、三塁へと進んだ後で、ベンチに向って「カモン！」と雄叫びを上げて鼓舞。そのワイルドな姿がファンの間で大きな話題となっていた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）