彼氏から距離を置かれて当然。男性が彼女に“失望”する瞬間
「最近、彼の態度が冷たい」「連絡が減った」と悩んでいるなら、もしかすると原因は自分の言動にあるかも。恋愛がうまくいかないとき、気づかぬうちに“彼氏を失望させている瞬間”があるのです。そこで今回は、男性が「距離を置きたい」と思う典型的なシーンを紹介します。
人前で彼を貶める
友人や同僚の前で、彼のことを茶化したり、彼をバカにするような発言をしていませんか？あなたにとっては冗談でも、プライドを傷つけられた男性にとっては「信頼を裏切られた」と感じる大きな一撃になることがあります。人前ではまず味方でいることが信頼関係を保つ鍵です。
感謝よりも不満が先に出る
彼に何かをしてもらった時、「なんでこうやってくれないのかな？」「もっとこうしてほしかったんだけど」など不満ばかりが口から出ていませんか？そんな時、彼は「努力しても報われない」と感じてしまいます。まずは「ありがとう」を伝えることを意識するだけでも、彼の心は軽くなります。
信じるよりも疑う態度を取ることが多い
彼のSNSの通知をチェックしたり、「昨日どこにいたの？」と彼に詰め寄ったりしていませんか？もちろん不安な気持ちは自然なことですが、疑いの目ばかり向けると彼は「信用されていない」と感じ、心の距離を置こうとします。信頼をベースにした関係こそが、長続きの秘訣です。
彼氏が距離を置くのには必ず理由があります。その多くは、日常の何気ない言動の積み重ね。もし「最近冷たいな」と感じたら、まずは自分の言葉や態度を振り返ってみてくださいね。
🌼絶対やらない方がいい。恋愛でやりがちな「残念なアプローチ法」