見逃すと後悔！男性が本命にだけ見せる「本気サイン」の見抜き方
「彼は本気なのかな？」と不安になる瞬間、ありますよね。でも、本命サインは普段のやりとりや行動に隠れているもの。気づかずに流してしまうと、せっかくの恋を誤解で終わらせてしまうこともあるでしょう。そこで今回は、男性の「本気サイン」の見抜き方を紹介します。
ブレない一貫性がある
本命サインは一度きりではなく“一貫して継続”しているもの。マメな連絡や態度が変わらず続いているかどうかは重要な見極めポイントです。逆に日によって極端に差がある場合は、気分や都合で動いている可能性も。まずは安定感に注目してみましょう。
言葉より行動に表れる
「好きだよ」と言葉にするのは簡単。でも本当に大切なのは、時間を作って会いに来てくれる、疲れていても気づかってくれるといった“行動”です。男性の本気度は、口先ではなく行動量に比例します。
自分を優先してくれる場面が多い
忙しい中でも予定を合わせてくれる、友人との約束よりあなたを優先してくれるなど、優先度の高さは男性の気持ちを測る大きなバロメーター。無理をしてでもあなたを選ぶ姿勢が見えたら、それは「あなたが特別」という強いサインです。
本命サインは日常に潜む小さな行動の積み重ねに表れます。今回挙げたポイントに注目すれば、きっとあなたの迷いは確信に変わるはずですよ。
🌼いい意味でも悪い意味でも…。付き合って感じた「男のギャップ」