最高峰の舞台で余りある収穫…U-20W杯を実感する梅木怜(今治)「自信にもなるが、まだまだなところが本当に明確になる大会」
世界の舞台で戦える自信が身についている。U-20日本代表DF梅木怜(今治)はU-20ワールドカップでここまで2試合先発出場。「本当に夢の舞台。小さい頃からサッカーをやっていて、本当にW杯という名前だけでも自分の目標でもあった」と今の心境を語った。
グループリーグ第2節では開催国チリと対戦した。チリの国歌斉唱では途中で音楽が停止。しかし、スタジアムに集った4万人超のチリサポーターが続きを熱唱し、日本にとっては完全アウェーの雰囲気に包まれた。
「国歌を聴いたときが一番すごかった。初めての経験でびっくりしたけど、試合をやっていくうちに歓声にも慣れた」。そう語る梅木は右SBでプレー。持ち味の攻撃力だけでなく、守備でも粘り強く対応し、右サイドから大きな決定機を作らせなかった。
第1節・エジプト戦では後悔があった。「1試合目は前半で自分の良さを出せずに、少しチームの足を引っ張っていた部分はあった」。しかし2試合目では冷静に対応。「対人で何回かやられた部分はあったけど、リスクマネジメントはできた」と完封に抑えられたことを自己評価とした。
船越優蔵監督体制では2023年の発足時からメンバー入り。ここまで不動の右SBとして戦ってきた。6月にフランスで行われたモーリスレベロトーナメントでは日本人として唯一、大会ベストイレブンにも選出。「強固な守備で相手を寄せ付けず、攻撃でも素晴らしいパフォーマンスを見せた。ボールを扱う技術に優れており、小柄ながら存在感を放ち、大会の目玉の一人だった」と高く評価された。
クラブ事情で途中帰国したこともあり、梅木自身は「ベストイレブンに入るとは思っていなかった」と謙虚に笑う。それでも「クロスとか攻撃参加、守備でも自分の良さは出せた」と自信を深めた大会だった。
U-20W杯では、改めて自身の収穫と課題を見出している。「世界の選手と戦えているということが、自分のなかでは初めは少し驚きがあって。でも今ではそれをいい経験にしていきたい」。強みであるスピードは通用すると感じつつ、「プレスの残り1cmの距離感やポジショニングのところは課題」とここまでのプレーを分析した。
ここまでの成長曲線は「今治で試合に出られていることが本当に一番大きい」と振り返る。プロ初年度の昨シーズンからJ3リーグ19試合2得点でクラブ史上初のJ2昇格に貢献。今シーズンもJ2リーグ25試合1得点と、実戦経験を積みながらチームの主力として戦ってきた。
チリ戦では今治のチームメイトであるMF横山夢樹がゴールを決めた。「すぐ近寄っていって、嬉しさが爆発した」(梅木)。2人は帝京高からの同級生でもあり、「高校からの友達がいるのは不思議な感じはある」と世界の舞台にともに立ったことを噛みしめる。「でも安心感はあるので、一緒に切磋琢磨していきたい」と思いを語った。
頂点を目指しながら、自身の成長にもつなげる。「(U-20W杯は)自信にもなるけど、まだまだなところが本当に明確にわかっていく大会。この期間でもしっかり修正して、この大会でも多くの成長ができるようにしていきたい」。最高の実戦経験のなかで、さらに加速度的に向上していくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
高校、クラブ、そして代表でもともに戦うDF梅木怜とMF横山夢樹
