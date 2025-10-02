追加招集のDF倉橋幸暉は難しい展開の中で光るプレーも。可能性を秘める16歳は鹿島ユースで成長を続け、U-17W杯出場のチャンスを引き寄せる
[10.1 練習試合 U-17日本代表候補 2-1 びわこ成蹊スポーツ大 J-GREEN堺]
U-16世代のDF倉橋幸暉(鹿島ユース)がU-17日本代表候補・大阪合宿に追加招集され、9月29日に地元の茨城県から大阪府へ移動。9月30日のトレーニングを経て、10月1日の練習試合(びわこ成蹊スポーツ大戦)にフル出場した。
倉橋はU-17日本代表として出場した「国際ユースサッカーin新潟」(9月11日〜15日)で縦、サイドへのロングパスを次々と通すなど攻撃をコントロール。3バックの中央で守りも統率するなど中心選手のパフォーマンスを見せた。
「自分が引っ張ってやるっていう気持ちがあった。自分としても今までにない気持ちだった」と振り返る。だが、1か月後のU-17ワールドカップへ向け、非常に意識の高い大阪合宿メンバーの中で、納得の行くパフォーマンスはできなかったという。
「みんなのワールドカップに向かう気持ちに入れてないところもあって。今日(1日)の試合はいいプレーというよりは、自分の持ち味を出そうと思ったんですけど、レベルも違うんで、出せないところは結構ありました」
後半開始直後には、ショートカウンターから抜け出そうとする相手アタッカーをスライディングタックルでストップ。「あそこは自分の持ち味」というプレーでチームを救うと、試合終盤にも速攻から決定機になりかけたシーンでカバーリングし、味方選手とともにボールを奪い取った。
その一方、スピード感の速いゲーム展開の中、素早くボールをつけようとしてミスも。慣れればまだまだ力を発揮できそうだが、今年のU-17ワールドカップ(11月)メンバーに選ばれるためには、まずフィジカル面を向上させる必要性を倉橋は口にする。
「今回の遠征で感じたのは、フィジカルがまず足りないなと。残り少ないですけど、選ばれるためにフィジカルを少しでもつけて選ばれたら臨みたいなって思っています」
倉橋は高校1年生ながら強豪・鹿島ユースで出場機会を増やしている注目株だ。今夏には日本クラブユース選手権(U-18)優勝を経験。現在首位のプレミアリーグEASTでも4試合に先発し、市立船橋高戦(9月28日)で初ゴールをマークしている。
今季は怪我や体調不良によって出遅れたものの、着実に輝きを増し、1歳年上のU-17ワールドカップメンバー候補の一人に。今回、追加招集された大阪合宿は9月29日の高校授業後、帰寮してから数分後には大阪に向かっていたという。その中でも、U-17日本代表で戦えるだけのポテンシャルを示した。
「怪我もあった中で久々に(新潟国際から)呼ばれて、最初は通用するのか不安だったんですけど、ロングパスだったり、守備でしっかり負けないところだったり、競り合いだったりは通用するんで、結構ポジティブに捉えています。だんだんプレミア(リーグ)も絡む回数が多くなってきて慣れてはいるんで、そこで自分の持ち味のロングパスだったり、プレミアでも全体をまとめる声をもうちょい出せたらいい」。U-16世代の注目DFはU-17ワールドカップで出番が訪れても、勝利に貢献できることをピッチで証明する。
(取材・文 吉田太郎)
