その態度、実は興味なし？男性が本命には絶対しない「脈なし行動」
「好きだけど、なんだか大切にされてない気がする…」と感じることはありませんか？男性は本命女性には自然と優しさや気遣いを見せますが、逆に本命じゃない相手には“脈なし”が透けて見える瞬間があるものです。そこで今回は、男性が本命女性には絶対しない「脈なしサイン」を紹介します。
予定を後回しにする
本命女性に対しては、男性は忙しくても時間を作ろうとするもの。でも、「また今度ね」「その日は無理だから別のタイミングで」と後回しにされがちなら脈なしサイン。本命外の女性は優先順位が低く、スケジュールを調整する気も起こさないのです。
変化に気づかない＆反応が薄い
髪を切っても新しい服を着ても「そうだっけ？」「へぇー」で終わる。でも、そういう男性出会っても、本命女性には小さな変化に敏感に反応するでしょう。リアクションが薄いのは、あなたをよく見ていない＝関心が低い証拠です。
２人だけの思い出を作ろうとしない
デートはいつも“ついで感”で、２人きりの特別な思い出を作ろうとしない。「誰か誘ってよ」などグループ行動ばかり提案してくるのも典型的な脈なしサイン。本命女性にはサプライズや特別な思い出を作りたいのに、本命外の女性には“コスパ＆タイパ優先”で最小限の関わりにとどめようとします。
男性は本命女性には自然と「優先・観察・特別扱い」をするもの。逆にこれが欠けているなら脈なしと捉えてくださいね。
