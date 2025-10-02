体型も姿勢も整う！１日１セット【お腹痩せ・太もも痩せ・猫背改善が叶う】簡単ポーズ
お腹や太ももの引き締め、さらに猫背改善まで一度に叶えられるのが、ヨガの簡単ポーズ【ウォーリア３】。体幹を意識しながら片脚を後ろに伸ばす動きで、お腹と下半身の大きな筋肉を効率よく鍛えることができます。姿勢をキープすることで自然と背筋も伸び、続けるほど猫背予防やスタイルアップに直結するのも魅力です。
ウォーリア３
（１）直立して両腕をまっすぐ上げる
（２）ゆっくり片脚を後ろに上げると同時にゆっくり両腕を前方に下げていき、上半身と後ろ脚が一直線になったところで3〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲後ろに上げた脚につられて骨盤が傾いてしまいやすいので、骨盤を体の真下へ向ける意識で行いましょう
キープが終わったら（１）に戻り、脚を変えて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「きちんとお腹に力を入れて体のバランスを保ちながら行うこと」がポイント。また、骨盤を正しく使うことを意識して、「骨盤が傾くことがないようにゆっくりと行うこと」を心がけてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞