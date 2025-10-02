MFベリンガムがイングランド男子年間最優秀選手賞に輝く…国外でプレーする選手として史上2人目の受賞に
レアル・マドリーのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが同国の男子年間最優秀選手賞を獲得した。英『BBC』が伝えている。
2003年より始まった同賞は、イングランドサッカー協会(FA)が同国代表の最も優れた選手を称える年間表彰で、ファンによるオンライン投票で選出される。
ベリンガムはリー・カースリー暫定監督が率いたイングランド代表のネーションズリーグ昇格に貢献し、トーマス・トゥヘル監督の下でW杯欧州予選に臨むなど、投票期間中に代表として8試合1得点を記録した。
24年10月のネーションズリーグ・ギリシャ戦でゴールを奪い、11月のアイルランド戦では2アシストに加えてPKを獲得。3月のW杯予選アルバニア戦では1アシストを記録するなど活躍し、2位のMFデクラン・ライス、3位のFWハリー・ケインを上回った。
なお、ベリンガムが同賞を受賞するのは初。イングランド以外の地でプレーし、この賞を受賞したのは2006年のMFオーウェン・ハーグリーブス(当時バイエルン)以来、2人目となっている。
