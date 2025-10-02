秋のくすみ＆乾燥に立ち向かう！透明感を格上げする「大人肌の“実力派”スキンケア」３選
季節が移り変わるこの時期、肌の不調を感じる人も多いのでは？ 特に大人世代の肌は乾燥やくすみが目立ちやすく、透明感を失いやすいのが現実です。そこで今回は、秋の肌悩みにしっかり応えてくれる【実力派スキンケア】を３つ厳選。毎日のケアに取り入れるだけで、澄んだ印象の大人肌を取り戻すヒントになります。
🌼《プチプラ洗顔決定版》優しく毛穴も角質もケア！大人肌におすすめ「最新アイテム」３選
ふき取るたび毛穴も透明感もケア。つるんとなめらか美肌へ
リサージの「スムージングリファイナー」は、洗顔後すぐに使うふき取り美容液。毛穴の汚れや角栓をオフしながら、肌をなめらかに整えてくれます。
▲リサージ「スムージングリファイナー」 120ml ￥4,000（税込）
“ダブルポアアプローチ処方”により角質ケアと保湿を同時に実現。うるおいを与えるコラーゲンケア成分SP配合で、毛穴まわりをふっくらさせて目立ちにくくしてくれます。毎日の使用でざらつきがなくなり、メイクのりも格段にアップしますよ。
ダブルの有効成分でシミを防ぐ。美白薬用ローション
続いて紹介するのは、数々の美容賞を獲得している肌美精の「薬用美白ローション」。高純度ビタミンCとトラネキサム酸という２つの有効成分が、シミができるプロセスに働きかけ、透明感あふれる肌へ導きます。
▲肌美精「薬用美白ローション」 170ml ￥1,430（税込） ※医薬部外品
さっぱりとしたテクスチャーで、コットンパックにしても◎。プチプラながら高機能で、毎日惜しみなく使える点も魅力です。秋のうちから継続的に取り入れることで、冬に向けた透明感の土台作りが叶うでしょう。
60万本の“美容針”配合。国産ダーマコスメの進化系美容液
最後に紹介するのは国産ダーマコスメブランド、フラクショナルCCの「ニードルセラム CX4」。通常の４倍にあたる約60万本もの美容針を配合し、気になる毛穴やくすみに集中アプローチできるプレミアム美容液です。
▲フラクショナルCC「ニードルセラム CX4」 30ml ￥3,080（税込）
さらに、５種のビタミンCカクテルやグルタチオン、ナイアシンアミドなどの美容成分を贅沢にブレンド。弾力と透明感を両立させ、まるで肌そのものの“底力”を引き出すような仕上がりを実感できます。
大人肌は“攻めと守り”の両立ケアで透明感を育む
乾燥やくすみでゆらぎがちな秋の肌こそ、ひと工夫をプラスした実力派アイテムでケアするのが正解。角質ケア、薬用美白、集中美容液といった異なるアプローチを組み合わせることで、透明感は確実に底上げできます。この秋はぜひ、毎日のルーティンに取り入れて“透明感を格上げする美肌”を手に入れてくださいね。＜text＆photo：Chami＞