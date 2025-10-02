こんな奥さんイヤだな…旦那を幻滅させてしまう「妻のNG行為」４つ
大好きな彼と結婚したからといって、永遠の愛が約束されているわけではありません。行動や言葉ひとつで旦那となった彼を幻滅させてしまうこともあるのです。そこで今回は結婚に際して今後何を注意していけばいいのか、４つの「妻のNG行為」を紹介します。
｜悪口ばかり言ってしまう
思わず人の悪口を旦那さんに言ってしまっていませんか？ また、知り合いに対して旦那さんの悪口をつい口にしていませんか？ 老若男女問わず悪口を言う人は誰からもいい印象を持ってもらえないもの。そんな悪口癖があるなら気をつけるようにしましょう。
｜自分の意見ばかり押し付ける
結婚をして一緒に住み始めると、旦那さんとさまざまな意見の食い違いが出てくることもあります。そんなときに、自分の意見ばかり押し付けてしまうと旦那さんを幻滅させてしまうでしょう。夫婦である以上、双方の意見が合わないときはよく話し合って、お互いに理解し合う姿勢が大切です。
｜家事がどれもできない（苦手）
結婚生活は旦那さんとお互い支え合っていくものだからこそ、家事ができない（苦手）というのは致命的なポイントです。その結果、相手に余計な負担をかけてしまう可能性があります。最初は旦那さんが目を瞑ってくれたとしても、そのままの状態が続くと嫌気を差されてしまうかも。できれば結婚前に最低限の家事をこなせるようになっておきましょう。
｜どんどん体型が崩れてしまう
人によっては、結婚する前と比べて食べすぎやストレスで体型が大きく変わってしまうこともあるでしょう。でも、男性は視覚で恋をする生き物。結婚してからも、食事の内容や量に注意したり、習慣的に運動したりなど、決して気を抜かずに過ごすことも心がけましょう。
近い将来結婚を考えているのであれば、この４つの項目は気をつけたいところ。そうすれば、いつまでも旦那さんから愛される存在でいることができるはずです。ぜひ愛に溢れた温かい夫婦関係を築いてくださいね。
