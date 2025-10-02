◇セ・リーグ 阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

公式戦最終戦を勝利し、85勝でシーズンを終えた阪神・藤川監督が最多勝と最多奪三振のタイトルを確実にした村上について「やっぱり開幕投手を務めて、最後まで走ってきて、そうですね、全体的にどういうふうに物事を実現させるかっていうことを常に準備しながら、磨きながら進めてきたので、感情に左右されることなく目標を実現できてきているというのは素晴らしい状態だなと思います」と1年間の取り組みが最後に実ったと強調した。

また40本塁打、100打点を達成した佐藤輝にも「いいきっかけといいますか、全て乗り越えてきて、まあ前日に記者さんから打順を上げることも、ということがありましたけど、その後部屋に戻って少し考えて、結局、今日の午前中ぐらいには（3番と）決めていたんですけど、これも運が向くといいますかね、彼が運を引き寄せるという言い方はあれですけど、準備をしてね、最終的にそこに到達するというところですから、ファンの方も喜ばしい1日になったんじゃないですか」と快挙達成を祝福していた。