【ハニーズのくすみブルー】が可愛い！ 40・50代に似合う♡「上品トップス」

落ち着いた色合いで大人っぽく。ニュアンス感がおしゃれな雰囲気も演出する「くすみブルー」は、ワンランク上のコーデを楽しみたいミドル世代に、ぜひ取り入れてほしいカラー。今回は【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代におすすめしたい、ペプラムブラウスとレーストップスをご紹介します。

大人可愛く着こなせるペプラムブラウス

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」〈スモーキーブルー〉\4,980（税込）

ギャザーをふんだんに入れたデザインと、とろみ素材による美しいドレープがエレガントな雰囲気を演出。シャーリング入りのペプラムシルエットも可愛いポイントに。甘いディテールのアイテムも、落ち着いたくすみブルーなら、ミドル世代にもコーデに取り入れやすそう。ゴールドカラーのボタンがリュクスなムードを醸し出し、ワンランク上の着こなしを楽しめそうです。

オフィスシーンのお手本にしたいキレイめコーデ

バンドカラーとメリハリ感のあるペプラムシルエットで、スッキリとした着こなしに。ゆとりのある幅とヒップまでかかる着丈で、体型カバーできそうなのも嬉しいポイント。ベージュパンツやパンプスでキレイめに引き寄せれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。

フェミニンスタイルを楽しめる花柄レーストップス

【GLACIER lusso】「レースハイネックトップス」〈スモーキーブルー〉\1,980（税込）

グレーをミックスしたようなくすみブルーが、都会的で洗練された印象を与えるトップス。繊細な花柄レースと上品な透け感で、フェミニンな雰囲気を演出。衿ぐり・袖口・裾のメロー使いもコーデにいいアクセントを与えます。ハイネックデザインできちんと見え。気になる首元もおしゃれにカバーできそうです。

レイヤードコーデが簡単に完成！ 着回し力の高さも◎

透け感を活かしてレイヤードコーデを楽しめるトップス。ほんのり見える素肌感がセンシュアルなムードを醸し出します。体に程よくフィットしそうなコンパクトシルエットなので、ジャンスカやワンピのインナーとしても活躍しそう。写真のように、ナロースカートを合わせればスタイルアップ効果も抜群かも。

writer：mana.i