バロンドール、CL優勝、W杯優勝！3つ全てを手にした最強スター選手たち
サッカー界における最も輝かしい栄冠〜といえば、年間最高の選手を決めるバロンドール表彰、クラブチームの頂点であるチャンピオンズリーグ、代表チームの世界最高峰の大会であるワールドカップの3つだ。
今回は『Give me Sport』から「バロンドール、チャンピオンズリーグ、ワールドカップの全てを手にしたスター選手たち」を6人ご紹介する。ちなみに歴史上では10人いるそうだ。
ウスマヌ・デンベレ
バロンドール：2025年
W杯優勝：2022年
CL優勝：2024-25
バルセロナのラフィーニャとラミン・ヤマルが争う中、2025年はそれを上回ったウスマヌ・デンベレがタイトルを総なめする結果になった。
かつてはバルセロナで失敗を重ねた彼であるが、フランスに戻って復調。PSGの中心的な存在となり、チーム初のチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献した。
また2022年にはフランス代表でワールドカップを制覇しており、今年のバロンドール受賞によって「3冠」を獲得した最新の選手になった。
リオネル・メッシ
バロンドール：2009、2010、2011、2012、2015、2019、2021、2023年
W杯優勝：2022年
CL優勝：2005-06、2008-09、2010-11、2014-15
サッカーの歴史上9人目の「バロンドール、チャンピオンズリーグ、ワールドカップ」の三冠を達成したのはリオネル・メッシ。意外かもしれないが、ワールドカップを制するまでに長い時間がかかった。
クラブレベルでは数多くのタイトルを獲得してきたものの、アルゼンチン代表においてはなかなか頂点に立つことができず、それが大きなキャリアの「穴」になっていた。
しかしながら2022年にキャプテンとして挑んだ大会ではついに優勝を果たすことに成功し、史上最高のサッカー選手としての地位をさらに確固たるものにした。
カカ
バロンドール：2007年
W杯優勝：2002年
CL優勝：2006-07
このリストの中で最新のブラジル人選手であるカカ。2002年の日韓ワールドカップではメンバー入りしたものの、まだ20歳だったために1試合しか出場していない。
ただそれから彼はすぐさまブレイクし、ACミランで世界的な選手へと急成長。2007年にはそのキャリアは絶頂期を迎え、チャンピオンズリーグの準決勝マンチェスター・ユナイテッド戦ではハットトリックも決めた。
そのシーズンを終えてバロンドールも受賞。これは同賞が長年クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシに独占される前最後のものであり、非常に価値が高いトロフィーだった。
ロナウジーニョ
バロンドール：2005年
W杯優勝：2002年
CL優勝：2005-06
サッカーの歴史上最も天賦の才に恵まれたアーティスト。ロナウジーニョは2002年の日韓ワールドカップでロナウド、リヴァウドとともに「3R」と呼ばれる伝説的な攻撃陣を形成し、世界王者になった。
さらにその後バルセロナへの移籍で名実ともに世界トップクラスのスター選手となり、2005-06シーズンにはチャンピオンズリーグを制覇し、大会最優秀選手賞も獲得した。
巧みなトリックやフリックを使ってエレガントにプレーした彼の全盛期は短かったが、その間に信じられないような影響力を発揮した。
リヴァウド
バロンドール：1999年
W杯優勝：2002年
CL優勝：2002-03
ロナウジーニョと同じく「3R」の一人であるリヴァウド。バルセロナで全公式戦29ゴールという素晴らしいシーズンを送ったあと、1999年にバロンドールを受賞した。
世界屈指の攻撃的ミッドフィルダーとして知られた彼は、2002年のワールドカップにおいてブラジル代表を優勝に導き、ロナウド＆ロナウジーニョとともに歴史的なイレブンの一人となった。
そしてバルセロナからACミランに移籍した2002-03シーズンにはチャンピオンズリーグを制覇。決勝のユヴェントス戦では出場しなかったが、栄えある「個人三冠」成功者の6人目になった。
ジネディーヌ・ジダン
バロンドール：1998年
W杯優勝：1998年
CL優勝：2001-02
かつてレアル・マドリーやユヴェントスで活躍したフランス代表MFジネディーヌ・ジダンは、史上最高のプレーメーカーとして広く知られている存在だ。
1998年のワールドカップでフランス代表の世界制覇に貢献し、決勝戦ではブラジル代表を相手に大活躍。ビッグイベントでの強さを見せ、バロンドールも受賞した。
監督になってからはチャンピオンズリーグを3回も制覇しているが、実は選手としては1回のみ。2001-02の決勝でレヴァークーゼンを相手にとてつもないボレーシュートを決めたときのことだ。
なお、他の4名はパオロ・ロッシ、フランツ・ベッケンバウアー、ゲルト・ミュラー、ボビー・チャールトンであるとのこと。
※選出基準は、各選手の実績に基づきながら筆者またはメディアの主観的判断も含んでおります。