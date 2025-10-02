水原希子、ギリギリまで太ももが透けたドレス姿を披露！ 「妖精さん？」「世界に羽ばたいてるね〜」
モデルの水原希子さんは10月2日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ギリギリまで太ももが透けた水原希子
ファンからは「妖精さん？」「めちゃくちゃ可愛い！」「素敵」「世界に羽ばたいてるね〜」「まじ尊敬」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
山崎賢人さんとのツーショットも水原さんは、9枚の写真を投稿。ラグジュアリーブランド「Saint Laurent（サンローラン）」の撮影でフランス・パリを訪れたようです。水原さんは、ライトブルーのドレスを着用。スカート部分が透けており、美しい太ももがギリギリまで見えています。また、俳優の山崎賢人（※崎はたつさき）さんとのツーショットも掲載しました。
ショーパンから太ももあらわに8月28日の投稿では、ボーダー柄のトップスとショートパンツのセットアップを着用した姿を披露した水原さん。美しい太ももがあらわになっており、スタイルの良さが際立っています。今後の投稿にも期待したいですね。
