◇セ・リーグ 阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

公式戦最終戦を勝利し、85勝でシーズンを終えた藤川監督も、引退セレモニーに臨んだ原口の姿を最後まで見届けた。「彼は非常に戦う意志の強い選手ですから、彼の気持ちをファンのみなさんに伝える機会を、彼自身が作ってくれた。自分も監督として、原口にもすごくこの日に感謝していますね。新たな門出にもうすぐなるわけで、いまから戦っていきますから。でも、ファンの方にとっては大事な一日ですから」とセレモニーを振り返った。

9回に捕手として岩貞とバッテリーを組ませた起用については「彼が入団したときにキャッチャーでスタートをしているということがありましたから、展開さえ向けば、ということはもちろんありましたけど、それも、すべてのことが運が味方をするといいますか、呼び込むためにいろいろなことを準備をしていると、彼もそうだし、選手それぞれが準備をしているものが出ますから、何も考えずにはなかなかできないですね。まあ、彼が頑張ってきたことがここで、そういう瞬間が訪れたんじゃないですか」と原口の花道を盛り上げる形で試合が進行したことを喜んでいた。