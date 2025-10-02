流産した友人への気遣い…真逆の価値観ですれちがう2人【ママリ】

この物語は、海原こうめさんの読者さんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『りなちゃんとわたしーママ友になれると思ったのに－』第19話をごらんください。

夫の地元に家を建て、慣れない土地で不妊治療を受けていた主人公・あみさん。夫婦ぐるみで仲のいい友人・りなさんとは、互いに妊活中でした。流産してしまったりなさんを気遣い、そっとしておいたつもりだったあみさん。しかし、りなさんはあみさんの行動を冷たいと感じていて…。

©海原こうめ

©海原こうめ

©海原こうめ

©海原こうめ

妊娠しない原因は、流産した自分に冷たいあみさんのせいだと考えるりなさん。相手への気遣いのつもりが、まさか真逆の意味に取られてしまうなんて…。



りなさんの夫も妻の考え方に驚いているようですが、真っ向から否定することなく、相手の気持ちに寄り添っています。互いの価値観を理解することは難しくても、尊重する姿勢を感じますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）