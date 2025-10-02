SixTONESと東北新幹線のコラボキャンペーンが10月1日からスタート。SixTONESの楽曲が発車メロディーにアレンジされ、東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームで使用されています。

JR東日本グループが2024年に発表した中長期ビジネス成長戦略『Beyond the Border』の一環として実施された、キャンペーン『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』。キャンペーンのために書き下ろされたSixTONESの新曲『Shine with U』が、発車メロディーにアレンジされ東京・上野・大宮の新幹線ホームで使用されます（2026年3月31日までの予定）。また、東北新幹線の車内限定（郡山駅から新青森駅間）でメンバーが東北各県の見どころを紹介する音声コンテンツや、東北エリアの対象駅で楽しめるARフォトフレームなど、様々な施策が展開されます。

■上野駅を訪れた人にインタビュー「ワクワクした感じがする」

2日、上野駅の新幹線ホームで発車メロディーを聴いた人は「明るくて楽しい感じがします。今から新幹線に乗って遠くに行くぞっていうワクワクした感じがするなと思いました」と印象を語りました。

さらに、上野駅に訪れていた人に発車メロディーを聴いてもらうと、東京に遊びにきたという人は「明るい感じですかね。気分が明るく旅行できるかなと思います」と答え「旅行には気分が上がるような曲があれば一番いいと思います｣とコメント。ほかにも発車メロディーを聴いてもらうと、｢ワクワクなりそうな感じ」と話す人や、「新幹線で流れるようにアレンジされてる感じ。（SixTONESの楽曲と）今聞いてびっくりしました」と感想を語る人がいました。