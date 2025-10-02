＜義妹、投げ銭ビンボー＞推し活、援助金ダメ「共働き」は家族のため！夫の言い訳は？【第2話まんが】
私はウイカ。夫のキョウタと1歳の娘チエリとの3人暮らしをしています。キョウタが突然「生活費をウイカの給料だけで賄う」と言い出しました。話を聞いてみると、義妹のリンコさんが仕事を辞め、貯金をすべて好きな配信者への投げ銭に使い果たしたと言うのです。キョウタはリンコさんの「生きる希望」である配信者への投げ銭を援助するため、自分の給料を充てるつもりだそう。あまりにも身勝手な話に、私は怒りと困惑で頭が真っ白になりました。
どうしてそんな事情でウチがお金を出さないといけないのでしょうか。100歩ゆずって、怪我や病気で働けないとかならまだ納得できる一面があります。……だけどリンコさんの場合、ただの「推し活」！ そんな理由受け入れられません。
これだけ説明してもキョウタは理解しようとしてくれません。毎月固定でかかる金額としては成立していますが、想定の出費だけでは成立しない月も山ほどあるのです。痛いところを突かれたからか、キョウタは面倒くさそうに頭をかきむしりました。「あ〜もう疲れた！」
義妹リンコさんの「推し活」による金銭問題で、「ウチの家計からリンコの援助をする」と言い出したキョウタ。
私は激しく反発しました。怪我や病気でなく娯楽のために援助をするなんて、筋が通らないじゃありませんか。
私の稼ぎが、節約した努力が、名前も知らないの配信者に渡るなど言語道断です。
キョウタは自分の給料から出すと言い張りますが、家計は一緒。
（こんなのおかしい……！）私とチエリの生活や将来を顧みずリンコさんを優先するキョウタの態度に、私は怒りがおさまりませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte
