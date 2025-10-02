¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×°ìÅÙ¤Ï»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿à53ºÐ½÷Í¥á¤¬à79ºÐ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó½éÂå¥Ò¥í¥¤¥óá¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¶á±Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¥Ï¥ä¥¿Ââ°÷¤Î¼ÂÌ¼...¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¿Æ»Ò2Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À½÷Í¥¤ÎµÈËÜÂ¿¹áÈþ(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(TBS¡¢1966Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Ï¥ä¥¿Ââ°÷¤ò±é¤¸¤¿¹õÉô¿Ê(85)¤Î¼ÂÌ¼¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡×(Æ±¡¢96Ç¯)¤Ç¥ì¥ÊÂâ°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿µÈËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ºù°æ¹À»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÌª»þ´Ö♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó½éÂå¥Ò¥í¥¤¥óºù°æ¹À»Ò(79)¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½éÂå¤Î¥¦¥ë¥È¥é¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´¶¼Õ¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£½éÂå¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿µÈËÜ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¡Öº£¤Ï¡¢¤á¤Ç¤¿¤·¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö½éÂå¤â¥Æ¥£¥¬¤â°ÎÂç¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡Ö¹À»Ò¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¿¹áÈþ¤Á¤ã¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡¢Ââ°÷¤Ç¤·¤¿¤Í.......ÇØ¤Î¹â¤¤¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿.......¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤Î¤ªÁê¼êÌò¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©Îø°¦¤È¤«¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ±ÒÁÈ¿¥¤Î¹È°ìÅÀÅª¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¤¹¤´¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£