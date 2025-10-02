Snow Manの阿部亮平さん（31）が2日、都内で開催された『QuizKnock10周年プロジェクト』のPRイベントにサプライズ登場。QuizKnockファンを公言する阿部さんが、ライブで起きた出来事を明かしました。

クイズ王・伊沢拓司さん（31）が中心となって運営し、エンタメと知を融合させた記事や動画を発信してきたQuizKnock。2日で9周年を迎え、10周年に向けた様々な活動を発表しました。

そんな中、サプライズでお祝いに駆けつけたのが阿部さん。QuizKnockファンを公言し、テレビ番組などでも共演してきた盟友ともいうべき存在です。

Snow Manのメンバーとして、今年は初の国立競技場ライブを開催するなど波に乗っている阿部さん。QuizKnockが好きなあまり、最近ではファンの対応も変わってきたそうで「今年初めて国立競技場の舞台に出た。僕のファンは（うちわで）数学の問題を出してくる。ライブ中、うちわに、“コサイン2乗+サイン2乗は？”と書いてあったので。（正解は）“1”って（答えた）」と明かしました。

さらに、難しい問題も出題されたそうで「（QuizKnockのYouTubeで学んだ）“グロタンディーク素数は?”って（質問が）ありました。必死に（答えは）“57！”って」と明かしました。

また、QuizKnockのメンバーとは、クイズ番組で共演するなど、日頃から交流があるという阿部さん。しかし、メンバーの1人・須貝駿貴さんと直接会うのは初めてだそうで、「自分といたしましては、須貝さんに今日会えたっていうのも、一つニュースかなと思います。唯一直接お会いできていなくて。（今日会えて）うれしい」と話しました。