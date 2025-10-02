Áê¼êGK¤¬Æ°ÍÉ¡ÄU-20ÆüËÜÂåÉ½FW¤¬ÇúÂ®¤¹¤®¤ë¡ªÆóÅÙÄÉ¤¤¥×¥ì¥¹¢ª¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÅ¨ÃÏÁûÁ³¡Ö¹â²¬Îâñ¥¤ÎÁ°¥×¥ì¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚFIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡ÛU-20¥Á¥êÂåÉ½ 0¡Ý2 U-20ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¦¥×¥é¥À¥Î¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆóÅÙÄÉ¤¤ÇúÂ®¥×¥ì¥¹¢ªÆ°ÍÉGK¤«¤é¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¹â²¬Îâñ¥¤¬¡¢GK¤Ø¤ÎÇúÂ®¥×¥ì¥¹¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£AÂåÉ½¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×AÂè2Àï¤ÇU-20¥Á¥êÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£55Ê¬¤ËDF»Ô¸¶Íù²»¤¬¸«»ö¤Ê¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÎPK¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢82Ê¬¤Ë¤ÏMF²£»³Ì´¼ù¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ë2¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸2Ï¢¾¡¤ÇÁá¤¯¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CF¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹â²¬¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë¼«¤éÅÝ¤µ¤ì¤ÆÃ¥¤Ã¤¿PK¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢¸åÈ¾¤Î·èÄêµ¡¤â¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤º¡¢68Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢50Ê¬¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡MFÀÐ°æµ×·Ñ¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¹ç¤ï¤º¥Á¥ê¤ÎDF¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥²¥¹¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹â²¬¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¥¬¥ë¥²¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿GK¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥á¥é¤Ë¤âÆóÅÙÄÉ¤¤¤Ç±Ô¤¯´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾å¼ê¤¯¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤ÆµÞ²ÃÂ®¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ®¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤«¥á¥é¤¬Âç¹²¤Æ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤ò¸í¤ê¡¢¹â²¬¤ÏÁê¼ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°Ãæ±û¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ì£Êý¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²÷Â®¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦Ì¾ÎÉ¶¶¹¸»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1²ó¹Ô¤¯¡£2ÈÖ¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡ÖÎÉ¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆóÅÙÄÉ¤¤¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢µ¬À©¤ò¤«¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡AÂåÉ½¤ÎÁ°ÅÄ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡Ö¹â²¬¤ÎÁ°¥×¥ì¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹â²¬ÎÉ¤¤¥×¥ì¥¹¡×¡Ö³°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥å¡¼¥È¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃ¥¤¤Êý¤Þ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß18ºÐ¤Î¹â²¬¤ÏÆü¾Ï³Ø±à¹â¤äU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È·ÀÌó¡£2025Ç¯8·î¤«¤é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2»î¹ç¤Ï¤Þ¤À·èÄêÅª¤Ê³èÌö¤³¤½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀÊ´¬¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£U-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¤ÎÂè3Àï¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤Ê¤ë¤«¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿FIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡Ë