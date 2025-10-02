Mrs. GREEN APPLE¡¢¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×MV¸ø³«¡ª°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬½Ð±é
Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥ß¥»¥¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê°ÛÀ¤³¦¤Ø
9·î28Æü¤Ë2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖGOOD DAY¡×¤Ï¡¢¡È¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë¡É¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥Óー¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤Ë»¿Æ±¤·¤¿Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¢Gu¡Ë¤¬¡¢¡È¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥êー¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤âÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥ëCG¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹¤¹¤ë¥ß¥»¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½Ð±é¡£³§¤Ç¡ÈLaLaLa¡Ä¡É¤È²Î¤¦ÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬·È¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ê±ÇÁüÈþ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¿¹¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¿·TV-CM¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤ÊÓ¡×¤¬9·î29Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±ÇÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖGOOD DAY¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë¡É¤Î¿·CM¤¬10·î6Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
2025.09.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGOOD DAY¡×
