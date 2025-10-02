Æü·Ð225ÀèÊª¡§2Æü22»þ¡á120±ß¹â¡¢4Ëü5190±ß
¡¡2Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ120±ß¹â¤Î4Ëü5190±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü4936.73±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï253.27±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2760Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3095.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ1¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï8.10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 45190¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡¡¡2760
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 45185¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+115¡¡¡¡¡¡ 70162
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3095.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡5498
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27870¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡¡¡ 206
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 707¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 294
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
