¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡½£¶ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬ºå¿À¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6Ç¯´Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ØÀ¾¤Î¥¹¥ï¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤ÎÌðÌî´ÆÆÄ¤Î»þ¤«¤éÈó¾ï¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÌîà¢Âç´ÆÆÄ»þÂå¤Î2021Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¤¬ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤È¸ýÏÀ¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ÎÃæ¤ÇÂÐÀï¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤È´ØÅì¤È¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤É¤â¡¢Èó¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢´ØÀ¾¤Ç¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤ê¡¢Éé¤±¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌîµå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Í¡¢´ØÀ¾¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ØÅì¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤¦¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥×¥íÌîµå¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÑ¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÌîµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£¸å¤âÂ³¤¯ºå¿À¤ÎÎ´À¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£