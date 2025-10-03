±Ñ¤Ç¥æ¥À¥ä¶µ²ñÆ²ÉÕ¶á¤Ë¼Ö¤¬ÆÍÆþ¡¡2¿Í»àË´4¿Í½Å½ý¡¢¥Æ¥í¤ÈÇ§Äê
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±ÑÃæÉô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ç2ÆüÄ«¡¢¥·¥Ê¥´¡¼¥°¡Ê¥æ¥À¥ä¶µ²ñÆ²¡ËÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿·²½°¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¿®¼Ô2¿Í¤¬»àË´¡¢4¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï·Ù»¡¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥Æ¥í¤ÈÇ§Äê¤·¡¢»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£BBCÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à½ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢·ÙÈ÷°÷¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÇúÈ¯Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÉÕ¤±¤¿¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£¼Í»¦¸å¤ËÇúÈ¯Êª½èÍýÈÉ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ê¤É¤òÁÜº÷¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢¼þ°Ï¤ËÂç¤¤ÊÇúÈ¯²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡2Æü¤Ï¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇºÇ¤â¿ÀÀ»¤È¤µ¤ì¤ëìÞºá¤ÎÆü¡Ö¥è¥à¥¥×¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¥·¥Ê¥´¡¼¥°¤Ë¤Ï¿®¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£