¡Ö¤è¤³¤¹¤«³«¹ñ²Ö²ÐÂç²ñ2025¡×¤¬Ãæ»ß¤Ë¡¡È½ÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¡¡»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç·èÃÇ¡×
¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ï¡¢º£·î5Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤è¤³¤¹¤«³«¹ñ²Ö²ÐÂç²ñ2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½ÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüÊÆ¿ÆÁ±¥è¥³¥¹¥«¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Ç¡¼2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ»ß¤È¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡¦²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤³¤¹¤«³«¹ñ²Ö²ÐÂç²ñ2025¡×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë19Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½È¾¿ô¤¬²£¿Ü²ì´ðÃÏÆâ¤«¤é´ÑÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î´ÑÍ÷¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÃÏ¹îÌÀ»ÔÄ¹¤Ïº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ñ¾ì¼þÊÕ¤¬ÂçÊÑ´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤ÇÃæ»ß¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤¢¤¹°Ê¹ß¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
