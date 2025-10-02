Âç¼ê´ë¶È¤Î½÷ÀÌò°÷³ä¹ç¤¬2³äÌ¤Ëþ¤Ë¡Ä½÷ÀÌò°÷ÈæÎ¨18.4¡ó¤ÈÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤º¡¡2030Ç¯30¡óÃ£À®ÌÜÉ¸¤Ï²ÄÇ½¤«¡¡·ÐÃÄÏ¢¤ÎÄ´ºº
5Ç¯¸å30¡ó¤ÎÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î½÷ÀÌò°÷¤Î³ä¹ç¤¬2³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÃÄÏ¢¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤Î½÷ÀÌò°÷¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤ê2.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¡¢18.4¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ19¡ó¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë·ÐÃÄÏ¢²ñ°÷´ë¶È¤Î½÷ÀÌò°÷¤Î³ä¹ç¤Ï19¡ó¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼ÒÆâ¤«¤é¾º³Ê¤·¤ÆÌò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤Ï¤¨¤Ì¤¡É¤Î½÷ÀÌò°÷¤Ï¡¢2.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼Ò³°¤Î¿Íºà¤ËÍê¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤Î½÷ÀÌò°÷¤ÎÈæÎ¨¤ò30¡ó°Ê¾å¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡¡·ÐÃÄÏ¢²ñ°÷´ë¶È¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾å¾ì´ë¶È¿ô712¼Ò¡Ë