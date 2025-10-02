ÅÏÉôÆÆÏº¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ÇÎÞ¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¡Ö¤¤¤¤Ê¤êµã¤½Ð¤¹¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤È°ËÆ£º»è½¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢´²°ìÏº¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢±Ê°æÁï´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢ÅÏÉô¤¬ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤êÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÍÁ³¤ÎÎÞ¤òº´Æ£ÆóÏ¯¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ëÅÏÉôÆÆÏº
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª 2023Ç¯ÈÇ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤ 2023Ç¯ÈÇ¡×¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Þ¥¬¥¸¥ó2023Ç¯1·î¹æ¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸â¾¡¹À¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¡ØÎø¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Î±Ê°æÁï´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤ÈºäÅì¤Ï·àÃæ¤Ç¥Ð¥Ç¥£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢Æó¿Í¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥é¥¤¥È¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£»³ÅÄ¤â¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤ËºîÉÊ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤Î»å¤Ï¤º¤Ã¤È°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆó¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀäÌ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Þ¥¸¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Èº´Æ£¤Î¼èÄ´¼¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¼èÄ´¼¼¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇú¾Ð¡£º´Æ£¤¬¡Ö²¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£²þ¤á¤Æ°ËÆ£¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÀ¸¤Î²»¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë²ñÏÃ·à¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È¸ý³«¤±¤Æ¸«¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ø»²²Ã¤·¤¿»×¤¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÅÏÉô¤Ï¡Ö¿Í¤Î¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢ÎÞ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤ÎÅÏÉô¤µ¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¡ÖÅÏÉô¤µ¤ó¤Î¼çÌò¤ÎºîÉÊ¤ÇËÍ¤¬ÏÆ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£»³ÅÄÍµµ®¤ÈËÍ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÅÏÉô¤¬¡Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤òµÕ¤Ë»Ù¤¨¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£²¶¡¢½Ð¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤êµã¤½Ð¤¹¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤Ï¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤ÏÆóÏ¯¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤ËËÍ¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ï¡¢10·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
