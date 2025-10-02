¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡¡°¦¸¤¤È»¶ÊâÃæ¤Ë½÷Í¥¤ÈÁø¶ø¡ª¾Ð´é¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡Ê64¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷Í¥¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê³¹¤òÍ®¤È¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¶öÁ³¡¢¼ò°æÈþµª¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î°¦¸¤¡¦Í®¤È»¶ÊâÃæ¤Ë½÷Í¥¤Î¼ò°æÈþµª¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¼ò°æ¤Ï¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼ò°æ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¶öÁ³¡¢¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¡È3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â½÷Í¥¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ªÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¥¥ã¥Ã¥×¤â·Ú²÷¤ÊÉþÁõ¤â¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¡ÁÖ¤ä¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£