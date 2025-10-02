¥Þ¥óU¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë!?¡¡¥µ¡¼¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊ¢¿´¤¬µêÃÆ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬26Ç¯¤«¤±¤ÆÃÛ¤¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤¬¡Ä¡Ä¡×
º£µ¨¤âÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤¹¤Ç¤Ë3ÇÔ¤òµÊ¤·14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè6Àá¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤â2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¼ºÅÀ¡£1-3¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£
OB¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²«¶â´ü¤òÃÎ¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë¸½¾õ¤òÃ²¤¯¤Ê¤«¡¢¥µ¡¼¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»þÂå¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¥ì¥Í¡¦¥ß¥å¡¼¥ì¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó»á¤â¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Øthe No Tippy Tappy Football Podcast¡Ù¤Ç¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ÇÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿Ê¸²½¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³§¤¬¸ß¤¤¤òµ¤¸¯¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
Æ±»á¤Ï¥Þ¥óU¤ÎÊø²õ¤Ï¡¢¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¤Î½¢Ç¤¡¢¿Í°÷ºï¸º¤Ê¤É¡¢Î¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬26Ç¯¤«¤±¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥àÊ¸²½¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°Á´¤ËÇí¤®¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¸ÅÁã¤ÎÊø²õ¤òÃ²¤¯¸µ¥³¡¼¥Á¡£ÌÂÁö¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¥Þ¥óU¤ÏÀÎ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£