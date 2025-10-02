FIFA¤¬WÇÕ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¡£»î¹ç»þ´Ö¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¡©¡¡±Ñ»æ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ëÄ°¤¬¿¼ÌëÂÓ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦
2026Ç¯¤Î6·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¶¦Æ±³«ºÅ¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕ¤Ï1998Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤WÇÕ¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¸·¤·¤¤µ¤¸õ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤«¤é7·î¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤Ï40ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤ÎÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Íè²Æ¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï»î¹ç»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½¾õ7·î19Æü¤Î·è¾¡Àï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ç¤Î15»þ³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤¬¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î»þº¹¤Ï6»þ´Ö¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î15»þ³«ºÅ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î21»þ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î15»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤ÇºÇ¤â½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ëÄ°¤â¸å¤íÅÝ¤·¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î»þº¹¤Ï13»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î15»þ³«ºÅ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍâÆü¤ÎÄ«4»þ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤«¤é»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î¸å¤íÅÝ¤·¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤È¤¤¤¨¤ë¡£