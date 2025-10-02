¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡¢ºÊ¡¦LiLiCo¤Î¡Ö¿²´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Î¤í¤±¡¡¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤â
¸µ½ãÎõ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤ÈºÊ¤Ç±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎLiLiCo¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥º²È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÉ×ÉØ¡Á¡Ù(10·î24Æü¸ø³«)¤Î¸ø³«Á°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃçÎÉ¤¯É×ÉØ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿2¿Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò10¸Äµó¤²¡¢¾®ÅÄ°æ¤Î²óÅú¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¾Ð´é¤È¿²´é¤¬²Ä°¦¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¿²´é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÉ×ÉØ¿²¼¼¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ¤ÎÊý¤¬ÃÙ¤¯¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢(LiLiCo¤¬Àè¤Ë)¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹¢¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾Ã¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¾®ÅÄ°æ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ÆÂç¤¤Ê²»¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËLiLiCo¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ó¥¯¥Ã¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Î¤í¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¥¤¥¿¥º¥é¤¹¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£Èý´Ö¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¿¨¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë»Ø¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã(¼ê¤Ç)¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂèÏ»´¶¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÉ×ÉØ¤ÎÎ¥º§¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÀïÁè¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥í¡¼¥º²È¤ÎÀïÁè¡Ù¤òºÆ±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é10Ç¯¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÁÐ»Ò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢³Ú¤·¤¤·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿·úÃÛ²È¤Î¥Æ¥ª(¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á)¤È¥·¥§¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ó¡¼(¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó)¤Ï¡¢¥Æ¥ª¤Î¼º¶È¤òµ¡¤ËÉ×ÉØ¤ÎÎ©¾ì¤¬ÂçµÕÅ¾¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Áý¤¨¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤Ï¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌ¿·ü¤±¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¥í¡¼¥ºÉ×ÉØ¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¡¢Î¥º§¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½?
