¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¡¡ºå¿À¡¦¸¶¸ý¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡ÈÈô¤ÓÆþ¤ê¡É»²²Ã¡¡¥Í¥Ã¥È¤â´¶Æ°¡Ö¥Þ¥¸¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç²Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âºÇ¹â¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ì¿¤ò¡¢ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀèÀ¸¡¢ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Âº¤¤¤³¤È¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´¶¼Õ¡£ÌÜ¤ò½¼·ì¤µ¤»¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¤ÎÀîÆ£¹¬»°»á¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡¢Ç®¤¤¤â¤Î¤¬ËË¤òÅÁ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ç¡¢¸¶¸ý¤Ï»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Ç1¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¤ò¡¢¼«¤é¤ÎÎÙ¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£ÀÄÌø¤â¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤«¤é¤âËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸¶¸ý¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÀÄÌø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¥Ù¥ó¥Á¤Ç1¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÄÌø¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀÄÌø¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÀÄÌø¤µ¤ó¸Æ¤ó¤Ç¤¿¤Î¥Þ¥¸¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï7²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Âç»³¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÄëµþ¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç4ÈÖ¼ê¡¦À¶¿å¤Ë·ÑÅê¤¹¤ë¡È¿è¤Ê¡ÉºÓÇÛ¡£½éµå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ÈÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¸¶¸ý¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢À¶¿å¤Ë¤â¡È´¶¼Õ¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢9²ó¤ÏÆ±Ç¯Âå¤Î´äÄç¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ï21Ç¯9·î19Æü°ÊÍè¡£ÂÇ¼Ô1¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äëµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤é2009Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢12Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¤ÏÄÇ´ÖÈÄÀ¤Î¹øÄË¤Î¤¿¤á¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Ë¹ß³Ê¡£16Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¸å¤Ï±¦¸ª¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤ê¡¢ÅÐÏ¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÊá¼ê¤«¤éÆâÌî¼ê¡¢ÆâÌî¼ê¤«¤éÊá¼ê¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë19Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤Ç¼ê½Ñ¡¢Æ®ÉÂ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÆ±Ç¯6·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¼ç¤Ë¡ÈÂåÂÇ¤Î¿ÀÍÍ¡É¤È¤·¤Æ23Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡ËÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ëºå¿À»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£