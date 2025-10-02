³ùÅÄÂçÃÏ¤¬9·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡ª¡¡º£µ¨ÌµÇÔ¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢9·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿6¿Í¤Î¸õÊä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë³ùÅÄ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀáÄ¾Á°¤ÎFA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Î¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥¹¥¿¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡ËÀï¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î27Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Á°È¾¤ËCK¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½á³êÌý¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊPOTM¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬Áª½Ð¤¹¤ëÂè6Àá¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï9·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¡£Âè4Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè5Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ÈÂè6Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÁª½ÐÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎMF³ùÅÄ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ìÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Î¸åÊý¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤À¤¬¡¢º£¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÌò³ä¤ËÅ¬±þ¤·¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Î3»î¹ç¤Ç¤Ï¹ç·×5²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢17²ó¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î9·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¸õÊä¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
¡¦³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
¡¦¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
¡¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥í¡¼¥Õ¥¹¡Ê¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¡¦¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¡Ê¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
