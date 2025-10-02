°ËÆ£º»è½¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¾Ð¤¤¤³¤é¤¨¤¤ì¤º º´Æ£ÆóÏ¯¡Ö¤ªÁ°´é¤Ë½Ð¤¹¤®¤Ê¤Î¤è¡×¡ÚÇúÃÆ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/02¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¡Ê10·î31ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¶¦±é¤Î°ËÆ£º»è½¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢´²°ìÏº¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢±Ê°æÁï´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£°ËÆ£¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£º»è½¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
°ËÆ£¤¬±é¤¸¤ëÇúÃÆÁÜº÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½äºº¡¦¸öÅÄ¤È¡¢ºäÅì¤¬±é¤¸¤ë¸öÅÄ¤ÎÁêËÀ¤ÇÆ±¤¸¤¯¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½äººÄ¹¡¦Ìð¿á¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥é¥¤¥È¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£»³ÅÄ¤â¤½¤ì¤Ëð÷¤¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤ËºîÉÊ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤Î»å¤Ï¤º¤Ã¤È°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò2¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀäÌ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Þ¥¸¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ËÆ£¤ÈºäÅì¤ò¾Î¤¨¤¿¡£Ë«¤á¤é¤ì¤¿ºäÅì¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
°ËÆ£¤ÈºäÅì¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Èº´Æ£¤Î¼èÄ´¼¼¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£º´Æ£¤Ï¡Öº£Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤Í¡©¤«¤Ê¤êË«¤á¤¿¤è¡©¡×¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êË«¤á¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¼èÄ´¼¼¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¼¤«Çú¾Ð¡£º´Æ£¤¬¡Ö²¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»³ÅÄ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤ªÁ°´é¤Ë½Ð¤¹¤®¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¶ÛÇ÷´¶¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª2¿Í¤ÎÀ¸¤Î²»¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë²ñÏÃ·à¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡Ö¤º¤Ã¤È¸ý³«¤±¤Æ¸«¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀ÷Ã«¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤Ë¤Ü¤½¤Ã¤È¡Ø²¶¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸À¤¤Êý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤²¤§¥¯¡¼¥ë¤Ë¡Ø¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈË½Ïª¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¡Ø¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÅö¤Ï¡×¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023Ç¯ÈÇ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤2023Ç¯ÈÇ¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Þ¥¬¥¸¥ó2023Ç¯1·î¹æ¡Ë¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ØÇúÃÆ¡Ù¡£ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¡ØË¡ÄîÀêµò ÇúÃÆ2¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄ¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Ç¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ë¸ò¾Ä¿Í¡¦Îà²ÈÌò¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ËÆ£¤¬ÇúÃÆÁÜº÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½äºº¡¦¸öÅÄÌò¤Ç½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Î²áµî¤òÄÉ¤¦½ê³í¤Î·º»ö¡¦Åù¡¹ÎÏÌò¤ËÀ÷Ã«¡¢Îà²È¤Î¾å»Ê¤È¤·¤Æ¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¸ò¾Ä¤¹¤ëÀ¶µÜÌò¤ËÅÏÉô¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤òº´Æ£¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£º»è½¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¢¡º´Æ£ÆóÏ¯¡¢°ËÆ£º»è½¡õºäÅìÎ¶ÂÁ¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤òÀä»¿
¢¡»³ÅÄÍµµ®¼ç±é±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×
