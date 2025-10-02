¡È48ºÐ½÷Í¥¡Éº´Æ£Íõ»Ò¡Ö¾¯¤·¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¡¡¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿¡ª¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº´Æ£Íõ»Ò¡Ê48¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾¯¤·¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¾¯¤·¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£Á°È±¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢¸å¤íÈ±¤ÎÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤âÆ°¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë»Ñ¤È°¦¸¤¡¦°¦Ç¤¿¤Á¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀÎ¤âº£¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤ªåºÎï¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¤â¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£