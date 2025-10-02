¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¡Ö10Ëü±ß¤Î³ô¤¬150Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Íø³Î¤·¤ÆÇã¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØAll About¥Þ¥Í¡¼¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê»ñ¤ä¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤¬10Ëü±ß¤«¤é150Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÇÛÅö¤â¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤½¤Î³ô¤òÊÝÍ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê³ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó
1949Ç¯¹Åç¸©½Ð¿È¡£¾´ý´ý»Î¡¦Åê»ñ²È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔÀ¸³è¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹Ö±é²ñ¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¡ØÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉZAi¡Ê¥¶¥¤¡Ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£
¢¨¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢2024Ç¯8·î1Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q. 10Ëü±ß¤Î³ô¤¬150Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íø±×³ÎÄê¤·¤ÆÇã¤¤Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ö¿·NISA¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¤¬¤¢¤ê¡¢¸µ¡¹10Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï150Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢Íø³Î¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¤Ä¾¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Ê¤ª¡¢¤¹¤°¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¤¿¤Þ¤µ¤ó¡Ë
A. ¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¶ÍÃ«¤µ¤ó¡Ë¿·NISA¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤ÞÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Íø³Î¤·¤ÆÇã¤¤Ä¾¤¹¤È¡¢¼ê´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£
