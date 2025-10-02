【4日土曜から】プライム感謝祭、なに買う？〜ぼくらがセールで買ったもの＆セール品まとめ〜
【4日土曜から】プライム感謝祭、なに買う？〜ぼくらがセールで買ったもの＆セール品まとめ〜
Amazonが年に一度、プライム会員へ感謝のキモチを伝える買い物ウィーク、Amazonプライム感謝祭が、10月4日（土）0:00〜先行セールとしてスタートします。
何か買いたいな〜とおもっているあなたに、ギズモード編集部メンバーが、先日のAmazonプライムデーセールで購入した日用品のお買い物ご報告を、一部お届け。お買い物リサーチの参考になれば幸いです。
後半には、Amazonがおすすめするプライム感謝祭セール対象品もまとめておきます。
▼目次
● 編集部員がプライムデーで買ったもの（第1弾・ 10月2日20:00更新）
● Amazonプライム感謝祭 セール対象アイテムリスト
編集部員がプライムデーで買ったもの【1】
シカゴコーム
娘の髪をセットしたり、たまに自分の髪を整えるためにコーム（くし）を常備しています。
今までは100均の適当な折りたたみのコームを使っていましたが、ふとAmazonで見かけたChicago Comb（シカゴコーム）のルックスが面白かったので衝動買い。
静電気防止のためのカーボンという素材の面白さもありますが、くしの歯が長めで、髪をとかしやすい形をしていて、なにげに満足度高いです。
（ギズモード編集部・金本太郎）
Chicago Comb シカゴコーム モデル No.1 カーボンファイバー
nalgeneボトル（0.5L Tritan Renew）
前に使っていたのが行方不明なのでリピ買いしました。軽い・フタが繋がっている・サイケな色で失くしにくい（はずだった）のが気に入っています。
口が広すぎて飲みながらこぼしてしまうことがあるので、専用の交換用キャップを買おうか迷っています。
（ギズモード編集部・amito）
広口0．5L Tritan Renew / 91613 パーウィンクル 0.5L
Nalgene OTF交換用キャップGlacial ブルー
恐竜 (講談社の動く図鑑MOVE mini)
小さい頃から恐竜や動物が好きで、ありがたいことにギズモードのYouTubeチャンネルでもそういうことについて話す機会が増えてきました。
もともと大きい図鑑や関連の分厚い書籍は持っていたのですが、ハンドブックサイズで持ち歩きながら博物館などを取材して歩けるこの図鑑は、仕事でもプライベートでも重宝しています。
このシリーズの鳥や昆虫も持っていて、普通に出勤中のバスとかで読んでます。気分転換になるし地球のことより一層好きになる感じがして良いです。
（ギズモード編集部・ヤタガイ）
Amazonプライム感謝祭 セール対象アイテム
Amazonデバイス
Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜チャコール
Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど
【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 2TB
Anker 511 USB Power Strip (電源タップ AC差込口 2口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 1.5m)
Shokz (ショックス) OpenFit 2 オープンイヤーヘッドホン
【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー Sennheiser ヘッドホン 有線 HD 599 SE オープン型
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G 8000Hz 右手 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 44K DPI 8K ポーリングレート ワイヤレス ゲーミングマウス
食品・飲料・日用品など
by Amazon 炭酸水 ラベルレス 1000ml ×15本 富士山の強炭酸水
Doveボディソープ 詰め替え用 アソートセット 330g×4個
（モイスチャー・シアバター・キンモクセイ・ホホバオイル）
Neutrogena(ニュートロジーナ) インテンスリペア 高保湿ローション 超乾燥肌用 450ミリリットル
ORBIS(オルビス) 医薬部外品 クリアフル ウォッシュ 洗顔フォーム 120g
DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)
ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など
グッドイヤー(GOODYEAR) サマー 185/55R16 83V EfficientGrip ECO EG02 タイヤのみ・ホイールなし 4本セット 05603940
ケルヒャー(Karcher) 高圧洗浄機 K2 Little Premium
【風の出る照明】 シーリングファンライト サーキュライト EZシリーズ
[カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-7BJF メンズ ホワイト
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット
象印 水筒 480ml 食洗機対応 シームレスせん
洋服・シューズ・バッグなど
[アクタス] スーツケース ジッパー トップオープン トップス 機内持ち込み可 24L 45 cm 2.6kg ブラックカーボン
[サンワダイレクト] ビジネスリュック マチ拡張 大容量 22〜35L