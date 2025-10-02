ÅìµÞ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡È»Â¿·¥«¥é¡¼¡É¤ËÂçÊÑ¿È¡ª ÌÜ¹õÀþ3000·Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼Ö¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ú10·î2Æü¡Á±¿Å¾³«»Ï¡Û
ÅìµÞÌÜ¹õÀþ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë3000·Ï¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð²á¡£³°´Ñ¤ª¤è¤ÓÆâÁõ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉºÇ½é¤ÎÊÔÀ®¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
ÅìµÞ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅìµÞ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê³°´Ñ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú³°´Ñ¡õÆâÁõ²èÁü¡ÛÅìµÞ¤é¤·¤«¤é¤Ì¿å¿§¡ª ÅìµÞ3000·Ï¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾
°Ê¸å¡¢ÌÜ¹õÀþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾è¤êÆþ¤ìÀè¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡¦ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»¡¢ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¡¢2023Ç¯¤«¤é¤ÏÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ¤È¤½¤ÎÀè¤ÎÁêÅ´Àþ¤Ø¤È±¿ÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉºÇ½é¤Î1ÊÔÀ®¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¡¢10·î2Æü¤«¤é¤Î±¿Å¾³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¸µ½»µÈ¸¡¼Ö¶è¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼Ö¸ËÆâ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÉÁõ¤Î¼ÖÎ¾¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿Ëë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¿·ÅÉÁõ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Î¤â¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅìµÞ¤Î¼ÒÆâ¤Ç¸øÊç¤µ¤ì¤¿Ãæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¹Í°Æ¤·¤¿¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëº·²åÌîÀµ¿Í¤µ¤ó¤ËÉ½¾´¾õ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢¼Ò°÷¤Ï´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅìµÞ¤ÎÅÅ¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤é¤¯¶ä¿§¤Î¼ÖÂÎ¤ËÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ÌÌ¤ÎÁë²¼¤¬¿å¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÅìµÞ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿å¿§¤ÏÌÜ¹õÀþ¤Î¥é¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ñÈ´¤ÊÇÛ¿§¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿å¿§¤ÏÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï±¿Å¾Âæ¥É¥¢ÊÕ¤ê¤Ç¼ÖÂÎ¾å¤Ë°Ü¤ê¡¢¥É¥¢¤äÁë¾å¤Ë¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥Û¡¼¥à¥É¥¢ÀßÃÖ¤Î¤¿¤á¡¢Áë²¼¤Ë¥é¥¤¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤âÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤ß¤Ê¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï8Î¾ÊÔÀ®Ãæ2¥«½ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Ï³Æ¼ÖÎ¾¤ËºÇÄã1¥«½ê¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸Ï©Àþ¤òÁö¤ëÂ¾·Á¼°¤Î¼ÖÎ¾¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï2¹æ¼Ö¤È7¹æ¼Ö¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ºÇÄã1¥«½ê¤ÏÁýÀß¤µ¤ì¤¿¡£
¾èµÒ¤Ø¤Î°ÆÆâ¤Î¤¿¤áÌ¾¾Î¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼ÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¤¹¤ê¤Ï1ÃÊ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÃÊ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¡¢5Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤ÆÁ´13ÊÔÀ®¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡áÅìµÞÅÅÅ´¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌîÅÄÎ´
Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À¸²È¤Î¶á¤¯¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ±ûÀ¾Àþ¤ÎSL¡ÖD51¡×¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÎò¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢¹â¹»¤Ç¸ì³Ø¤ò¶µ¤¨¤ëËµ¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ´Æ»Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅ´Æ»¤È²»³Ú¤ÎÎ¹¡Ù¡Ê¶áÂåÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¹ñÆâ¤Ë¤â¹¤²¡¢2010Ç¯3·î¤Ç¶µ°÷¤òÂà¿¦¡£Î¹¹Ôºî²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥·¥Ë¥¢Å´Æ»Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ù¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤ÎÅ´Æ»150Ç¯¡Ù¡Ê¶¦¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£(Ê¸:ÌîÅÄ Î´)
ÅìµÞ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅìµÞ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê³°´Ñ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú³°´Ñ¡õÆâÁõ²èÁü¡ÛÅìµÞ¤é¤·¤«¤é¤Ì¿å¿§¡ª ÅìµÞ3000·Ï¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾
3000·Ï¤¬Áö¤ëÏ©Àþ3000·Ï¤Ï¡¢ÅìµÞ¤Îµì¡¦ÌÜ³÷Àþ¡ÊÌÜ¹õ±Ø¡Á³÷ÅÄ±Ø¡Ë¤¬±¿Å¾·ÐÏ©¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÌÜ¹õÀþ¡ÊÌÜ¹õ±Ø¡ÁÅÄ±àÄ´ÉÛ±Ø¡ÁÂ¿ËàÀî±Ø¡ÁÆüµÈ±Ø¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¡ÊÂ¿ËàÀî±Ø¡Á³÷ÅÄ±Ø¡Ë¤ËÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2000Ç¯¤«¤é¤ÎÃÏ²¼Å´¤È¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾ÍÑ¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼³°´Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼ÖÆâ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¹¹¿·¡£¤¿¤À¤·µ¡´ïÎà¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3000·Ï¤Ï8Î¾ÊÔÀ®¤¬13ËÜ¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉºÇ½é¤Î1ÊÔÀ®¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¡¢10·î2Æü¤«¤é¤Î±¿Å¾³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¸µ½»µÈ¸¡¼Ö¶è¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼Ö¸ËÆâ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÉÁõ¤Î¼ÖÎ¾¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿Ëë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¿·ÅÉÁõ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Î¤â¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅìµÞ¤Î¼ÒÆâ¤Ç¸øÊç¤µ¤ì¤¿Ãæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¹Í°Æ¤·¤¿¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëº·²åÌîÀµ¿Í¤µ¤ó¤ËÉ½¾´¾õ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢¼Ò°÷¤Ï´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
3000·Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Î³°´Ñ¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Ï¸µ½»µÈ¸¡¼Ö¶èÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¡Ê²°³°¡Ë¤Ë°ÜÆ°¡£½¾ÍèÅÉÁõ¤Î3000·Ï¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎ±ÃÖ¤µ¤ì¡¢»£±Æ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÅìµÞ¤ÎÅÅ¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤é¤¯¶ä¿§¤Î¼ÖÂÎ¤ËÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ÌÌ¤ÎÁë²¼¤¬¿å¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÅìµÞ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿å¿§¤ÏÌÜ¹õÀþ¤Î¥é¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ñÈ´¤ÊÇÛ¿§¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿å¿§¤ÏÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï±¿Å¾Âæ¥É¥¢ÊÕ¤ê¤Ç¼ÖÂÎ¾å¤Ë°Ü¤ê¡¢¥É¥¢¤äÁë¾å¤Ë¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥Û¡¼¥à¥É¥¢ÀßÃÖ¤Î¤¿¤á¡¢Áë²¼¤Ë¥é¥¤¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤âÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤ß¤Ê¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¼ÖÆâ¤Ï2020·Ï¤òÆ§½±¼ÖÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤òÁö¤ë2020·Ï¤Ê¤ÉºÇ¶á¤Î¼ÖÎ¾¤Î¤â¤Î¤òÆ§½±¤¹¤ë¾²¤ÎÈÄÄ¥¤êÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£²¹¤«¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿´²¤²¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÎÐ¤ÎÇ»Ã¸¤Î¥·¡¼¥È¤âÍî¤ÁÃå¤¯¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï8Î¾ÊÔÀ®Ãæ2¥«½ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Ï³Æ¼ÖÎ¾¤ËºÇÄã1¥«½ê¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸Ï©Àþ¤òÁö¤ëÂ¾·Á¼°¤Î¼ÖÎ¾¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï2¹æ¼Ö¤È7¹æ¼Ö¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ºÇÄã1¥«½ê¤ÏÁýÀß¤µ¤ì¤¿¡£
¾èµÒ¤Ø¤Î°ÆÆâ¤Î¤¿¤áÌ¾¾Î¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼ÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¤¹¤ê¤Ï1ÃÊ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÃÊ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¡¢5Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤ÆÁ´13ÊÔÀ®¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡áÅìµÞÅÅÅ´¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌîÅÄÎ´
Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À¸²È¤Î¶á¤¯¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ±ûÀ¾Àþ¤ÎSL¡ÖD51¡×¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÎò¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢¹â¹»¤Ç¸ì³Ø¤ò¶µ¤¨¤ëËµ¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ´Æ»Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅ´Æ»¤È²»³Ú¤ÎÎ¹¡Ù¡Ê¶áÂåÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¹ñÆâ¤Ë¤â¹¤²¡¢2010Ç¯3·î¤Ç¶µ°÷¤òÂà¿¦¡£Î¹¹Ôºî²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥·¥Ë¥¢Å´Æ»Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ù¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤ÎÅ´Æ»150Ç¯¡Ù¡Ê¶¦¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£(Ê¸:ÌîÅÄ Î´)