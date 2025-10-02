¡Ö¿´¤«¤é´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×µÜºêÎï²Ì¡õ¹õÌÚ·¼»Ê¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤ËËüÇî¤Ø¡ª ¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Þ¥ÞÆÈ¤êÀê¤á¤ÎºÇ¹â¤Î°ìÆü¡×
¸µEXILE¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Çµ¯¶È²È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¤Ï10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦¡¦ÃÏµåÇî¤Î²ñ¾ì±é½ÐÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÍ°°æ²íÇ·¤µ¤ó¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎDOZAN11¤µ¤ó¤éÃøÌ¾¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤âÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍº»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡¡¥¤¥¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤ÏËüÇî¹Ô¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤æ¤¥¤¸¤ã¤ó·¯¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤È¤¤¤¦¤«¶½Ì£¿¼¡¹¤Î¥¥é¥¥é¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤æ¤¦¤¸¤ã¤ó¥Ñ¥Ñ¥Þ¥ÞÆÈ¤êÀê¤á¤ÎºÇ¹â¤Î°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜºêÎï²Ì¡õ²ÈÂ²¤ÎËüÇî¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥¥é¥¥é¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËüÇî¡¢¿´¤«¤é´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó2²óÌÜ¤ÎË¬Ìä¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È8ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ÈËüÇî¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍî¹ç¤µ¤ó¤¬Ä¾¡¹¤Ënull2¤ò¤´°ÆÆâ¤¯¤À¤µ¤ê¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍî¹çÍÛ°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹õÌÚ¤µ¤ó¤âËüÇî¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ±Æü¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤â²ÈÂ²¤È¤ÎËüÇî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤æ¤¦¤¸¤ã¤ó¤ËËüÇî¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¡¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æµ²±¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡#½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)