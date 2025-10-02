B¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¡¡ºòµ¨À¾ÃÏ¶èÇÆ¼Ô¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡¡°À¼ðáç¤Ç¼ê½Ñ¤ÎPG¤â½Ð¾ì¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¢¡B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÀÅ²¬62¡½75Ê¡²¬¡Ê2Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡B¥ê¡¼¥°¤¬2Æü³«Ëë¤·¡¢B2¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòµ¨À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤òÇË¤Ã¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë¤Î¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢8·î¤Ë°À¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤·¤¿PG¤Î°æ¼êÂó¼Â¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡B2¤Ïº£µ¨ÅìÀ¾³Æ7¥Á¡¼¥à¤ÇÊÔÀ®¡£Ê¡²¬¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ï11Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÊ¡Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£1Éô¡ÊB1¡Ë¤Ï3Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡½±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊTOYOTA¡¡ARENA¡¡TOKYO¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤ÏÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ë¾º¹ß³ÊÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Íèµ¨¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿´ð½à¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï¿·¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Íèµ¨¤Ï2ÉôÁêÅö¤Î¡ÖB¥ï¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£