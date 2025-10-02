Ä«¥É¥é¡Ö¶â¥á¥À¥ë¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é36Ç¯¡Ä56ºÐ½÷Í¥à23ºÐºÇ°¦¤ÎÌ¼áÈäÏª¡Ö°¦¤ò´¶¤¸ÎÞ¤¬¡×
¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿56ºÐ½÷Í¥¤¬Æ±¤¸¤¯½÷Í¥¤ÎÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç23ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÅÏÊÕ°´¡£Ä¹½÷¡¦°ðµÈ¤¢¤«¤ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ä°ìÇ¯¤Þ¤¿°ìÇ¯¤È¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç´¥ÇÕ¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÍèÇ¯¤â¸µµ¤¤Ç´¥ÇÕ¤·¤è¤¦¤Í¡ª¡×¤Ê¤É´¶¼Õ¤äÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö5Ç¯Á°¤ÎÌ¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊì¤Î°¦¤ò´¶¤¸ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÏÊÕ¤Ï1989Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡ÖÏÂ¤Ã¤³¤Î¶â¥á¥À¥ë¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦½©ÄÅÏÂ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£94Ç¯¤Ë¤ÏÈþ½Ñ²È¤Î°ðµÈÌ¤È·ëº§¤·1ÃË1½÷¤ò½Ð»º¡£Ä¹ÃË¤Ï²Î¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2xFE¡×¤Îhikari¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°ðµÈ¤Ò¤«¤ê¡£