¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹âÄÅ´ÆÆÄ¤«¤éºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ø°ÛÎã¤Î¥¨¡¼¥ë¡ÖÉáÄÌ¤ËÀï¤¨¤Ð¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡½£¶ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÂ¿¤¤¹Ã»Ò±à¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ë´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤³¤ó¤ÊÂç´¿À¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡¢¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ22¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÆ±¤¸¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é2¿Í¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤¤¤Ä¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤Î¹âÄÅ´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤·¡¢º£¤ÎÀïÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÀïÎÏ¤Î¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÀï¤¨¤Ð¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£