¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶è¤Ï2Æü¡¢°ÊÁ°¤«¤é½»Âð¤Î²¼Éô¤ÎÍÊÊÉ¤ËµµÎö¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯10·î¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤ÇµµÎö¤Î³ÈÂç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½êÍ¼Ô¤Ë²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂðÃÏÆâ¤ÎÅÚ¤Î°µÎÏ¤ÇµµÎö¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÍÊÊÉ¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1984Ç¯¤ËµµÎö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¡£»ØÆ³¤òÂ³¤±¡¢¥â¥ë¥¿¥ëÊä½¤¤¬¿ô²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢È´ËÜÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9·î24Æü¤Ë½êÍ¼Ô¤«¤éÍÊÊÉ¤ÎÊä¶¯¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢30ÆüÌë¤Ë¹â¤µÌó4¡Á5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍÊÊÉ¤¬Êø¤ì¡¢·úÊª¤¬Á´²õ¤·¤¿¡£